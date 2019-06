News Milan, domani la risposta definitiva di Tare: gli aggiornamenti da Sky Sport.

Dovrebbe essere quella di domani la giornata della risposta definitiva di Igli Tare al Milan. L’attuale direttore sportivo della Lazio è molto tentato dall’offerta rossonera e nelle prossime ore dovrebbe sciogliere le riserve. Lo rivela Sky Sport.

Il presidente biancoceleste Claudio Lotito non intende mollare, però. Anzi, il suo obiettivo è quello di blindarlo con un rinnovo di contratto. L’ingaggio di un direttore sportivo è fondamentale per far partire a tutti gli effetti il calciomercato del Milan. Il direttore tecnico Paolo Maldini ha delle idee, però vuole un confronto con colui che sarà il nuovo ds.

Bisognerà vedere poi cosa succederà se Tare non dovesse arrivare. Certamente Maldini ha altre opzioni, ma spera che possa ingaggiare la prima scelta. Confermato il ritorno di Zvonimir Boban, che però dovrebbe avere un ruolo diverso. Il Milan aspetta anche che Marco Giampaolo si liberi dal contratto con la Sampdoria per poterlo assumere come nuovo allenatore. Salvo sorprese, sarà lui il successore di Gennaro Gattuso sulla panchina rossonera.

