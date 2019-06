CALCIOMERCATO MILAN – Una cosa appare certa riguardo al mercato estivo del Milan: almeno un pezzo grosso sembra destinato a fare le valigie per esigenze di bilancio.

I rossoneri, che devono cercare di mettere a posto i loro conti dopo i vari avvertimenti e le possibili sanzioni UEFA, sanno di dover valutare diverse proposte in arrivo da club italiani ed esteri per i propri gioielli. Ed uno di quelli che ha più chance di partire è sicuramente Jesus Suso, per diversi motivi che in effetti sembrano avvicinarlo ai saluti.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Calciomercato Milan, Suso tentato dalla proposta dell’Atletico Madrid

Lo spagnolo classe ’93 viene da una stagione non così esaltante, fatta di qualche gemma ad inizio campionato ma anche tante prestazioni insufficienti. Inoltre con l’arrivo di Marco Giampaolo in panchina, vate del 4-3-1-2 come modulo di base, il suo utilizzo diventerebbe ben più difficile da concepire tatticamente, visto che Suso ama giocare largo a destra mentre il neo tecnico rossonero non utilizza di solito gli esterni offensivi.

Senza dimenticare la clausola rescissoria attualmente presente nel suo contratto da circa 40 milioni di euro che lo rende un pezzo pregiato appetibile sul mercato, senza dover passare dal trattare con il Milan. E secondo il Corriere dello Sport l’Atletico Madrid starebbe per tornare alla carica e valutare l’ingaggio di Suso, pagando l’intera clausola suddetta e facendo felice il tecnco Diego Simeone che ha sempre avuto un debole per il numero 8 milanista.

Suso sperava fino a qualche settimana fa di poter rinnovare il contratto con il Milan, togliendo di mezzo la clausola a patto di ricevere anche un aumento dell’ingaggio. Questione interrottasi bruscamente dopo le dimissioni del d.t. Leonardo che aveva iniziato i negoziati per il rinnovo. Ora l’Atletico è pronto a farsi sotto, per un’operazione che a livello economico al Milan non dispiacerebbe troppo.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it