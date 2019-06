MILAN NEWS – Marco Giampaolo e il Milan, ora si entra nel vivo. Dopo la conferma Massimo Ferrero nei giorni scorsi, adesso si attende solo l’annuncio ufficiale che potrebbe avvenire già nella prossima settimana.

Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il via libera per Elliott Management Corporation potrebbe avvenire a brevissimo. Perché in realtà già domani verranno risolte le ultime formalità burocratiche per la risoluzione consensuale del contratto dell’allenatore, con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del 30 giugno 2020 e senza alcuna buonuscita. Sono state queste, intanto, le parole del patron blucerchiato pronunciate nelle ultime ore: “Giampaolo è sotto contratto con me. Leggo dai giornali che andrà al Milan, dico che il Milan farà un grande acquisto e, ripeto, non posso mai trattenere una persona che dopo la Sampdoria vola in alto e va a far bene in altri lidi”

Il club ligure, nel frattempo, ha già individuato il sostituto in panchina: Stefano Pioli. Ormai libero dalla Fiorentina e considerato il profilo perfetto per equilibrio ed esperienza, è lui il nome in pole position. Ma sullo sfondo restano per sicurezza anche altri due nomi: Eusebio Di Francesco, sondato anche dalla società rossonera per il post Gennaro Gattuso, e Fabio Liverani reduce dalla promozione in Serie A col Lecce.

