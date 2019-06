MILAN NEWS – La Nazionale Under-20 italiana sta compiendo una vera e propria impresa, visto che nel Mondiale di categoria continua la sua ascesa impressionante verso le semifinali.

Uno dei protagonisti assoluti è il portiere azzurro Alessandro Plizzari, classe 2000 di proprietà Milan. Da sempre questo baby talento è considerato uno dei giovani portieri italiani più bravi in circolazione, prodotto del vivaio rossonero ma ancora lontano dall’esordire nel calcio che conta. Plizzari nel frattempo non demorde e sta sfruttando a dovere la chance del c.t. Nicolato come titolare dell’Under-20, avendo parato ben due rigori durante il cammino Mondiale della sua squadra.

Oltre alla nomea di para-rigori, Plizzari vanta delle qualità invidiabili. La sua carriera nel calcio dei ‘big’ al momento non ha avuto grande fortuna, visto il prestito poco fruttuoso lo scorso anno alla Ternana e l’ultima stagione che lo ha visto relegato nel ruolo di quarto portiere del Milan. Ma le caratteristiche da numero uno già pronto e navigato sono sotto gli occhi di tutti.

Come scrive Tuttosport ora Plizzari sogna in grande: non si accontenterà più di fare la riserva nel Milan e punta ad un ruolo maggiormente rilevante nella rosa. Molto dipenderà da Gianluigi Donnarumma, il titolarissimo che al momento sta togliendo spazio a tutti i suoi rivali del reparto. Nel caso di cessione di Gigio, in odore di Fair Play Finanziario, il Milan potrebbe seriamente investire su Plizzari come fece qualche anno fa proprio con Donnarumma. Altrimenti non è escluso che il 19enne nativo di Crema possa chiedere di andare a giocare altrove.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

