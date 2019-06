News Milan: Tare ha detto no all’offerta di Maldini, resterà alla Lazio.

Igli Tare non sarà il nuovo direttore sportivo del Milan. Come riportato da ‘Sky Sport’, l’albanese ha deciso di rimanere alla Lazio e lo ha già comunicato a Claudio Lotito. Probabilmente per lui è in arrivo un importante rinnovo di contratto.

Niente da fare per Paolo Maldini, che lo aveva individuato come miglior profilo possibile per quel ruolo. Tare ha preferito rimanere nel suo ambiente, quello in cui si è formato ed è cresciuto. Ha voglia di continuare quest’avventura e farà così, proprio come ha deciso Simone Inzaghi, anche lui tentato da rossoneri prima di rinnovare con la Lazio.

Il Milan ora dovrà trovare delle alternative. Qualche idea c’è: da Carlo Osti della Sampdoria e Frederic Massara. Occhio anche a Giovanni Sartori, uno degli autori del miracolo Atalanta (ed ex giocatore rossonero). Maldini dovrà sciogliere le riserve entro questa settimana, perché i tempi sono già troppo lunghi. C’è una stagione da programmare. Il calciomercato è una fase troppo importante per la squadra e la società.

