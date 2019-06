CALCIOMERCATO MILAN – Sembra proprio che il futuro di Stefano Sensi sia al centro dell’attenzione in casa Sassuolo in vista della sessione imminente di calciomercato.

Il club neroverde non vuole rivoluzionare la rosa e svendere i propri talenti, ma sa che con offerte importanti sarà difficile e quasi impossibile trattenere quei calciatori, soprattutto i più giovani e di prospettiva, che verranno tentati dalle proposte ricche e soprattutto prestigiose a livello tecnico provenienti dalle big della Serie A italiana.

Calciomercato Milan, Sensi può lasciare Sassuolo per offerte allettanti

Oggi è stato il tecnico Roberto De Zerbi a cercare di far capire a Sensi come debba restare a Sassuolo solo se motivato a proseguire la sua carriera in Emilia. Poco fa ha fatto eco l’intervento di Giovanni Carnevali, noto direttore generale della società emiliana, interpellato da Sky Sport sul destino professionale del centrocampista classe ’95.

Il dirigente ha messo in chiaro quelli che sono i progetti del Sassuolo per Sensi e per tutti gli altri titolarissimi attuali: “La nostra volontà è quella di trattenere se possibile tutti i calciatori più importanti e talentuosi della rosa. Abbiamo un progetto tecnico importante e Sensi farà parte di questo, così come gli altri elementi titolari. Non c’è soltanto lui, sappiamo di avere in rosa diversi pezzi pregiati. Vogliamo tenerli ma è normale che quando un giocatore punta ad un club più blasonato, se dovessero esserci le condizioni, vengono fatte delle valutazioni. Se ci sono proposte interessanti, le valuteremo, per Sensi e per tutti gli altri”.

Dunque porte tutt’altro che chiuse al Milan per l’affare Sensi; i rossoneri appaiono la squadra in pole per il suo ingaggio ma prima andrà preparata un’offerta che accontenti sia il giovane centrocampista sia la società di Giorgio Squinzi. L’estate di mercato è lunga, il Milan ha tutto il tempo di preparare l’assalto.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

