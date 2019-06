CALCIOMERCATO MILAN – Uno dei calciatori maggiormente apprezzati dal Milan in vista della sessione estiva ormai imminente è sicuramente uno dei centrocampisti più bravi del momento in Italia.

Il mediano Stefano Sensi del Sassuolo è un punto fermo della Nazionale maggiore e titolarissimo del Sassuolo, calciatore che grazie alle proprie qualità di palleggio e di regia difensiva si sta meritando grandi apprezzamenti. Come detto il Milan è una delle società che lo seguono da più tempo, in realtà fin da quando era una promessa in ascesa nelle fila del Cesena, e si pensa che nelle prossime settimane possa avvenire il primo vero contatto per l’acquisto di Sensi.

Calciomercato Milan, De Zerbi chiede chiarezza sul futuro di Sensi

Il tecnico della formazione emiliana Roberto De Zerbi, accostato anche alla panchina del Milan di recente, è intervenuto proprio sull’argomento Sensi quest’oggi. Il mister lombardo, interpellato da Sky Sport ha ribadito di voler lavorare solo con calciatori motivati a restare e non con talenti che sognano di andar via da Sassuolo.

Questo il commento di De Zerbi proprio sul suo giovane centrocampista: “Sensi? Il futuro dipende solo da lui. Mi aspetto che mi faccia una telefonata dopo l’esperienza con la Nazionale, che mi dica di voler restare ancora al Sassuolo. Non mi piace avere calciatori in rosa controvoglia, preferisco gente motivata. Sensi ha le carte in regola per andare a giocare le coppe europee con una big, ma qui sa di essere un elemento importante e molto stimato”.

Basterà il richiamo di De Zerbi per convincere Sensi a restare ancora in neroverde? Il Milan si augura che il classe ’95 possa insistere per lasciare Sassuolo e sposare la causa rossonera, club che comunque punterebbe su di lui immediatamente, come fulcro centrale del gioco di mister Marco Giampaolo.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

