Calciomercato Milan: Donnarumma piace al PSG, ma non c’è una trattativa. Non confermate le voci su Suso all’Atletico Madrid.

Il Milan sta finalmente per definire l’organigramma societario. Paolo Maldini è il direttore tecnico, Frederic Massara è stato scelto come direttore sportivo e arrivano conferme sull’arrivo di Zvonimir Boban come direttore generale.

C’è fretta perché bisogna iniziare a fare calciomercato. E soprattutto fare plusvalenze, la vera proprietà di questa campagna acquisti dei rossoneri. La società ha bisogno di cedere e di fare cassa per affrontare al meglio la questione del Fair Play Finanziario con l’UEFA. Chiaramente il nome più forte è quello di Gianluigi Donnarumma, colui che garantirebbe una plusvalenza netta e sicuramente molto alta. Pesa molto anche il suo ingaggio da sei milioni anno. Anche Jesus Suso è un giocatore che ha mercato e di recente si è parlato di Atletico Madrid. Gianluca Di Marzio, a ‘Calciomercato – L’originale’, ha fatto il punto su queste due possibili uscite.

Donnarumma-Suso, le ultime

Secondo il noto giornalista, per Donnarumma c’è un interesse del Paris Saint–Germain, ma non c’è una trattativa in corso e non ci sarebbero stati contatti fra le parti. Al club francese a breve dovrebbe arrivare Leonardo come direttore sportivo: quando sarà ufficiale, probabilmente il brasiliano farà un tentativo. Il Milan non ha la forza di fare muro, di fronte ad un’offerta irrinunciabile non si tirerà indietro. Per quanto riguarda Suso, invece, è uno dei sacrificabili e ha mercato. Ma non ci sono conferme sul sondaggio dell’Atletico Madrid fatto per lui, come invece si è parlato in questi ultimi giorni. Lo spagnolo ha sempre detto di voler un giorno tornare in patria e una chiamata di Diego Pablo Simeone potrebbe affascinarlo e non poco. Ma fino ad ora questo contatto non c’è stato secondo Di Marzio.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it