Il Milan deve ancora sistemare il tassello del direttore sportivo e ingaggiare il nuovo allenatore, ma intanto il capo-scout Geoffrey Moncada continua il suo lavoro di scouting. In questo periodo giocano le nazionali, anche quelle giovanili, e ci sono talenti da visionare.

Secondo quanto rivelato da Tuttosport, l’ex osservatore dell’Arsenal si è recato in Polonia per seguire il Mondiale Under 20. Ci sono diversi profili interessanti che stanno emergendo, anche se poi non tutti possono essere da Milan. Ci sono ragazzi che si mettono in mostra in queste manifestazioni e poi scompaiono. Basti ricordare Dominic Adiyiah, esploso nel Mondiale Under 20 del 2009 e poi approdato a Milanello senza lasciare traccia. Attualmente gioca in Thailandia nel Sisaket FC.

Calciomercato Milan, Moncada segnala Reine-Adelaide

Uno dei talenti segnalati recentemente da Moncada è Jeff Reine-Adelaide, che sarà impegnato con la Francia nell’Europeo Under 21 in Italia. Ha 21 anni e milita nell’Angers, squadra della Ligue 1. Negli ultimi sei mesi gli osservatori del Milan lo hanno monitorato e hanno promosso un suo eventuale acquisto. Lo rivela il quotidiano Tuttosport.

Reine-Adelaide nasce come trequartista, ma poi mister Stephan Moulin all’Angers lo ha trasformato in un esterno destro d’attacco e lo ha utilizzato anche da mezzala nel finale di campionato. Si tratta di un giocatore dotato tecnicamente, veloce e duttile tatticamente. Ha avuto una buona crescita negli ultimi mesi e secondo Moncada potrebbe essere un buon innesto. 3 gol e 3 assist nelle 36 partite stagionali giocate, numeri che non impressionano certamente, ma Jeff ha un potenziale importante e sotto la guida di un allenatore come Marco Giampaolo potrebbe esplodere.

Reine-Adelaide, alto 184 centimetri per 75 chilogrammi, era approdato all’Arsenal dal Lens nell’estate 2015. A gennaio 2018 il prestito all’Angers, che in estate lo ha poi riscattato per 1,6 milioni di euro. Adesso la valutazione è cresciuta e servirà trattare affinché il prezzo non salga sui 15 milioni grazie all’Europeo Under 20 che il ragazzo disputerà con la Francia. Se dovesse mettere assieme buone prestazioni, facilmente la stima del suo cartellino salirebbe. Vedremo se il Milan si farà avanti concretamente.

Redazione MilanLive.it

