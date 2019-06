Calciomercato Milan, il club rossonero avrebbe bloccato Sensi del Sassuolo.

Non è un mistero l’apprezzamento del Milan nei confronti di Stefano Sensi. Il talentuoso centrocampista del Sassuolo è ritenuto uno dei probabili obiettivi del calciomercato estivo rossonero.

Secondo il quotidiano Tuttosport, il Milan avrebbe già bloccato Sensi. Tuttavia, la trattativa col club emiliano andrebbe ancora definita. Non si conoscono i dettagli specifici, ma nelle settimane scorse era emerso che il 23enne originario di Urbino ha una valutazione da 20-25 milioni di euro. Considerando che il Sassuolo deve riscattare Manuel Locatelli per 13 milioni, le due società potrebbero finalizzare un’operazione con protagonisti i due centrocampisti.

Sensi è certamente un talento molto interessante e può aumentare il tasso tecnico del centrocampo del Milan. Il reparto mediano rossonero dovrebbe subire un po’ di cambiamenti nel corso del calciomercato estivo. Andranno via Tiemoué Bakayoko, Riccardo Montolivo, José Mauri e Andrea Bertolacci. Poi ci sono Lucas Biglia e Franck Kessie incerti. Molte cose possono cambiare in quel settore, bisognoso di maggiore qualità e di giocatori più funzionali alle idee di calcio di Marco Giampaolo. Vedremo come Paolo Maldini e il prossimo direttore sportivo opereranno per migliorare il centrocampo. Sensi potrebbe far parte della “rivoluzione”.

