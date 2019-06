Calciomercato Milan, agente di Suso in contatto con l’Atletico Madrid: le ultime news.

Nelle ultime ore si è tornato a parlare in maniera insistente del possibili trasferimento di Jesus Suso all’Atletico Madrid. Il numero 8 del Milan potrebbe concretamente fare ritorno in Spagna, dove in passato ha vestito già la maglia dell’Almeria.

Nel contratto dell’esterno offensivo rossonero c’è una clausola rescissoria da 40 milioni di euro e i Colchoneros sembrano intenzionati a pagarla. Il quotidiano Tuttosport rivela che il club madrileno avrebbe già avuto due incontri con Alessandro Lucci, agente di Suso. In questi contatti diretti è stato manifestato l’interesse concreto per il giocatore e anche la disponibilità ad investire i 40 milioni per portarlo alla corte di Diego Simeone.

Calciomercato Milan, l’Atletico Madrid offre 40 milioni per Suso?

Suso è arrivato al Milan nel gennaio 2015 per meno di 500 mila euro e adesso può partire per una cifra molto superiore. La società rossonera ha la possibilità di mettere a bilancio una plusvalenza importante, necessaria per migliorare dei conti tutt’altro che a posto. Il 30 giugno si chiude l’esercizio 2018/2019 e si attende che arrivi l’offerta per completare la cessione dell’ala offensiva spagnola.

Suso, prima di dare l’ok al trasferimento, vorrebbe capire se col Milan c’è margine per discutere del rinnovo del contratto. I dialoghi si sono interrotti tempo fa, quando l’entourage del calciatore ha fatto richieste economiche giudicate eccessive dalla dirigenza. Sembra che fu preteso lo stesso ingaggio di Gianluigi Donnarumma, ovvero 6 milioni di euro. Giustamente Leonardo ha rifiutato. Adesso a capo dell’area tecnica c’è Paolo Maldini e tra poco verrà affiancato da un nuovo direttore sportivo.

Se il Milan manifesterà l’intenzione di non rinnovare l’attuale contratto, cosa molto probabile, allora Suso dirà sì definitivamente all’Atletico Madrid. I Colchoneros dovranno comunicare al club rossonero l’intenzione di attivare la clausola rescissoria per poi definire l’accordo con il calciatore. In via Aldo Rossi si spera che l’operazione possa essere definita prima del 30 giugno, in modo da iscrivere a bilancio la plusvalenza già per l’esercizio 2018/2019.

