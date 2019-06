CALCIOMERCATO MILAN – E’ probabilmente, assieme allo juventino Kean, il calciatore classe 2000 più importante del calcio italiano.

Sandro Tonali sta facendo parlare di sé da diversi mesi, da quando l’Italia calcistica lo ha scoperto agli Europei U-19 dello scorso anno giostrare da titolare indiscusso in mezzo al campo. Il talento del Brescia ha completato la sua ottima stagione con la promozione in Serie A e dunque si appresta a disputare la sua prima annata nella massima competizione italiana. E non mancano ovviamente offerte e sondaggi nei confronti di questo centrocampista che a molti ricorda Andrea Pirlo per qualità e caratteristiche fisiche.

Calciomercato Milan, Tonali blindato al Brescia da Cellino

Il Milan ed altre big italiane si sono subito messe sulle tracce di Tonali, uno dei migliori talenti in circolazione e di prospettiva assicurata. Non sarà facile però assicurarsi il regista nativo di Lodi che lo scorso 8 maggio ha compiuto diciannove anni.

Anzi oggi, a margine dell’assemblea di Lega a Milano, sono arrivate le parole chiare di Massimo Cellino, patron del Brescia che in qualche modo ha blindato il suo giovane gioiello facendo intendere come non voglia assolutamente privarsene nell’immediato futuro. L’intenzione delle ‘Rondinelle’ è quella di fargli fare ancora esperienza in ‘casa’ lasciandolo giocare a Brescia la sua prima stagione di A.

Queste le parole di Cellino, brevi e concise: “La nostra volontà è di rinforzarci per la Serie A, non tanto perché non abbiamo una squadra all’altezza. Ma non intendiamo cedere nessuno dei nostri talenti. Tonali? Non ho ricevuto alcuna offerta, quando dico che qualcuno non si cede, non si cede e basta”. Difficile che un personaggio vulcanico e spigoloso come Cellino possa cambiare idea, ma non è escluso che il Milan o altre concorrenti possano tornare alla carica per un trasferimento futuro di Tonali.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

