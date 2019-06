MILAN NEWS – Ore frenetiche per quanto riguarda la costruzione, a livello di mangement e di staff tecnico, del nuovo Milan targato Maldini e Gazidis.

I rossoneri sono in attesa di novità sul fronte Marco Giampaolo, l’allenatore scelto ormai da giorni per prendere il posto del dimissionario Rino Gattuso e per guidare la ripartenza tecnica della squadra rossonera. L’attuale allenatore della Sampdoria, secondo i rumors della scorsa settimana, avrebbe dovuto incontrare oggi Massimo Ferrero, il suo presidente, cosa che invece non sembra dover avvenire a breve.

News Milan, Giampaolo non incontrerà oggi Ferrero

La conferma del mancato meeting tra le parti arriva proprio da Ferrero in persona. Sky Sport ha raccolto la sua secca risposta all’assemblea di Lega alle domande su un possibile incontro con il tecnico in data odierna: “No, non incontrerò Giampaolo oggi” – ha detto il vulcanico numero uno della Sampdoria.

L’impressione è che, secondo l’emittente satellitare, non sia neanche così necessario e decisivo un incontro tra Ferrero e Giampaolo, visto che il patron conosce il desiderio del suo attuale allenatore di virare verso Milanello. Mancano solo i dettagli della rescissione contrattuale prima di dare l’ok al trasferimento. Il Milan attende fiducioso, sperando che entro la fine di questa settimana possa annunciare il tecnico di Bellinzona come nuovo comandante in campo alla squadra rossonera.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

