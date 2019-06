News Milan, Giampaolo si libera dalla Sampdoria. Massara favorito per diventare direttore sportivo.

Marco Giampaolo sarà il prossimo allenatore del Milan, ma ancora non arriva la firma. Infatti, l’allenatore nato a Bellinzona deve prima liberarsi dal contratto in essere con la Sampdoria.

Secondo quanto rivelato da Sportmediaset, entro mercoledì ci sarà l’incontro con il presidente Massimo Ferrero per sancire la risoluzione contrattuale. Una volta liberatosi da vincoli con il club ligure, Giampaolo potrà poi siglare l’accordo con il Milan. Si parla di un biennale da 2 milioni di euro netti annui con opzione per un prolungamento per un terzo anno.

Rimane da capire quando effettivamente Ferrero e l’allenatore si incontreranno. Forse non oggi, dato che il patron blucerchiato in Lega Calcio ha smentito. In ogni caso, nei prossimi giorni questa vicenda verrà chiusa definitivamente. Il Milan è anche impegnato nella ricerca di un nuovo direttore sportivo. Sfumato Igli Tare, il favorito adesso sembra Frederic Massara. Sportmediaset conferma le indiscrezioni nelle scorse ore. Fresco di addio alla Roma, l’ex braccio destro di Walter Sabatini spera di poter approdare in rossonero per lavorare assieme a Paolo Maldini e a Zvonimir Boban.

Redazione MilanLive.it

