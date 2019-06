CALCIOMERCATO MILAN – Grande ottimismo e tante speranze in casa Milan in vista della prossima stagione, soprattutto dopo la rivoluzione manageriale impostata da Ivan Gazidis.

Ovviamente sarà fondamentale anche sviluppare un mercato estivo di primissimo piano, ma oltre ai tanti nomi in entrata che si fanno in questi giorni ci sarà da valutare anche la possibile partenza di 1-2 big della rosa attuale, per fare cassa, limitare il rosso in bilancio e reinvestire parte del ricavato su obiettivi nuovi e consoni al progetto di mister Marco Giampaolo.

Calciomercato Milan, l’Atletico Madrid chiede lo sconto per Suso

Uno dei possibili partenti in casa Milan è sempre Jesus Suso, esterno d’attacco spagnolo che non viene da una stagione brillantissima ma resta nei pensieri di una società blasonata come l’Atletico Madrid. La squadra di Diego Simeone, che perderà sicuramente Antoine Griezmann destinato al Barcellona, cerca un fantasista d’attacco proprio come il numero 8 milanista e sta lavorando per aprire la trattativa.

Secondo il Corriere dello Sport l’Atletico appare in pole per Suso ed il Milan appare destinato a perdere il suo calciatore mancino, vista la presenza della clausola rescissoria da 38 milioni di euro sul contratto del talento classe ’93. Ma i ‘Colchoneros’, come detto fortemente interessati, avrebbero deciso di chiedere uno sconto sulla suddetta cifra, ritenendola troppo alta. Difficile che il Milan, bisognoso di ottenere introiti e ricavi alti dalle cessioni, accetti di fare sconti così importanti per un suo giocatore. Ma la trattativa è appena iniziata, con l’Atletico fiducioso di ottenere il sì dei rossoneri e di Suso.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

