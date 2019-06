Le formazioni ufficiali di Italia-Bosnia, quarta partita del girone di qualificazione a EURO 2020

Appuntamento su Rai 1, alle ore 20:45, per la quarta giornata del girone di qualificazione a Euro 2020: Italia-Bosnia. Gli azzurri giocheranno all’Allianz Stadium di Torino. Roberto Mancini ha diramato la formazione ufficiale dell’Italia.

Nessun rossonero nell’11 titolare. L’unico milanista è in panchina, ed è Alessio Romagnoli. Dal primo minuto, al centro della difesa, spazio alla vecchia guardia con la coppia Bonucci-Chiellini. Assente anche Gianluigi Donnarumma, infortunato nell’ultima di campionato in SPAL-Milan: lesione al bicipite femorale per il portiere rossonero. Mancini non cambia molto rispetto all’11 che ha battuto 3-0 la Grecia ad Atene. Gianluca Mancini terzino destro e nel tridente Fabio Quagliarella e Federico Bernardeschi gli unici cambi rispetto al match di sabato sera. Di seguito le formazioni ufficiali di Italia e Bosnia:

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Mancini, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Bernardeschi, Quagliarella, Insigne.

Allenatore: Mancini.

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Todorovic, Bicakcic, Zukanovic, Civic; Besic, Pjanic, Saric; Visca, Dzeko, Gojak.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

