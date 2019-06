Calciomercato Milan, Krunic lontano dai rossoneri. Il centrocampista è vicino al Torino



Tra le tante indiscrezioni emerse in questi mesi sui possibili calciatori vicini al Milan, c’era Rade Krunic. Il bosniaco di proprietà dell’Empoli ad ottobre compirà 26 anni. Il suo futuro però non sembra essere in rossonero.

A differenza di quanto scritto da La Repubblica ieri, pare che Krunic più realisticamente parlando, è vicino al Torino. A riportarlo sono i colleghi di Gianlucadimarzio.com, che scrivono di un interesse di lunga data del Torino di Urbano Cairo per Krunic. La volontà del giocatore dovrebbe prevalere, anche se sul tavolo c’è l’offerta del Genoa, più remunerativa per il club toscano a livello economico. L’offerta del Grifone sarebbe di 4 milioni di euro più bonus, circa un milione in più di quanto sarebbe disposto a sborsare il Torino.

Krunic: tra Torino, Genoa ed estero

Conferme anche da Alfredo Pedullà, che tramite il proprio sito scrive: “Krunic sta valutando due proposte, una del Torino e un paio provenienti dall’estero. Il Toro è pronto a fare un investimento giusto per regalare a Mazzarri un centrocampista già seguito nelle scorse sessioni di mercato”.

A prescindere o meno che ci sia anche l’offerta del Genoa, Krunic pare orientato verso il trasferimento in granata. Nessuna menzione da parte dei due siti di calciomercato di un interesse del Milan. Dunque è da escludere un inserimento dei rossoneri, che a centrocampo nel corso di questa estate faranno comunque parecchi investimenti.

Questa appena conclusa è stata la stagione dell’addio per numerosi centrocampisti in rosa. In primis quelli in scadenza di contratto, quasi mai utilizzati da Gattuso, ovvero Montolivo, Bertolacci e José Mauri. In più Tiémoué Bakayoko, il cui diritto di riscatto quasi certamente non verrà opzionato. Ed in dubbio è anche il futuro di Lucas Biglia.

Se aggiungiamo la convalescenza di Giacomo Bonaventura, che non sarà al 100% per l’inizio di stagione ad agosto, ad oggi solo Franck Kessie e Hakan Calhanoglu sono gli unici centrocampisti in rosa, più Lucas Paquetà che con Giampaolo sarà probabilmente schierato da trequartista.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

