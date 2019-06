News, l’Italia Under-20 viene eliminata in semifinale dal Mondiale. Ma che beffa nel finale…

Oggi si è giocata la semifinale d’andata del Mondiale Under-20. Dal Gdynya Stadium, in Polonia, tra Ucraina-Italia la spuntano gli ucraini con il minimo scarto. Finisce 1-0, con gli azzurri beffati nel finale dalla decisione dell’arbitro dopo il consulto al VAR.

Azzurri schierati con il 3-5-2, ma nel primo tempo vincono le difese. Partita con poche emozioni, tanta intensità ma nessuna reale occasione da gol. Del resto la tensione e la posta in palio erano altissime. Nella ripresa però gli spazi sono aumentati e l’Italia ha cominciato a far valere la maggiore qualità. Dominio territoriale e qualche occasione creata, soprattutto quella con Pinamonti che a tu per tu contro il portiere, calcia centrale. Nel momento migliore degli azzurri, arriva il vantaggio inaspettato degli ucraini con Buletsa. Nulla può Alessandro Plizzari, su una palla che andava letta meglio dai propri difensori.

Come se non bastasse, arrivano altre due occasioni clamorose per l’Ucraina, che non le sfrutta. All’80’ vanno sotto di un uomo, per il doppio giallo a Popov. L’Italia prova il tutto per tutto, un 4-2-4 super offensivo e all’89’ ci sarebbe l’opportunità del pareggio: Capone servito con uno scavetto, calcia clamorosamente alto da pochi passi. Al 91′ Scamacca trova il pareggio con una girata al volo pazzesca sotto l’incrocio. L’arbitro, dopo un consulto al VAR, decide di annullare la rete per presunta gomitata dell’azzurro. A tempo praticamente scaduto, ultima chance da corner con tutti in area, Plizzari compreso. Azzurri eliminati.



#U20WC🏆

🗣️ #Nicolato: “Era una partita che si sarebbe decisa sugli episodi. Sono orgoglioso dei ragazzi, hanno dato tanto. Gol annullato a Scamacca? Accettiamo i verdetti arbitrali, potrebbe esser stato un errore, non certo un’ingiustizia”#VivoAzzurro 🇺🇦#UcrainaItalia🇮🇹 1⃣-0⃣ — Nazionale Italiana (@Vivo_Azzurro) 11 giugno 2019

#U20WC🏆

⏱️ RISULTATO FINALE

🇺🇦#UcrainaItalia🇮🇹 1⃣-0⃣ 📋Ad un passo dal traguardo, gli #Azzurrini si destano dal sogno iridato. In finale va l’Ucraina, annullato il gol di #Scamacca in pieno recupero.

Non finisce qui però, c’è un prestigioso podio da guadagnare❗️#VivoAzzurro pic.twitter.com/8V7k5IHuMO — Nazionale Italiana (@Vivo_Azzurro) 11 giugno 2019

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it