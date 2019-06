NEWS MILAN – Il calciomercato del Milan non decolla, perché alla base mancano i due elementi fondamentali: le risorse economiche e un direttore sportivo. Se per le prime bisognerà aspettare ancora, in attesa di cessioni e plusvalenze, per l’altro aspetto si potrebbe definire a breve con Frederic Massara in pole.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Come infatti ribadisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, sfumato Igli Tare, primo obiettivo di Elliott che firmerà il rinnovo con la Lazio, è il Ds uscente alla Roma il favorito per affiancare Paolo Maldini in questa nuova avventura dirigenziale. Il suo nome – rivela il quotidiano – è stato suggerito all’ex storico difensore da diversi operatori di mercato e non è da escludere un contatto diretto in queste ore. Ma attenzione al rischio beffa, perché Walter Sabatini, di cui Massara è il braccio destro, non ha accantonato l’idea di averlo ancora al suo fianco nella sua nuova avventura al Bologna. Le alternative, eventualmente, sono appena due: Carlo Osti della Sampdoria, il quale verrebbe insieme a Marco Giampaolo, o Giovanni Sartori dell’Atalanta.

Per quanto riguarda invece Zvonimir Boban – conclude il quotidiano – non ci sono più dubbi sul suo ritorno in casa rossonera: avrà in gestione l’area tecnico-sportiva assieme a Maldini, occupandosi in particolare dei rapporti con le istituzioni nazionali e internazionali. L’incertezza semmai è solo sui tempi, visto che non ci può essere un’uscita immediata dalla Fifa. Ma il matrimonio si farà, questo è certo.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it