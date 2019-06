News Milan: in sede non c’è stato l’incontro fra Massara e Maldini, ma è lui il profilo giusto.

Ieri è venuta fuori con forza l’indiscrezione sulla scelta del nuovo direttore sportivo del Milan. Paolo Maldini, nuovo direttore tecnico rossonero (anche se non ancora ufficiale), dopo il no di Igli Tare, punta dritto su Frederic Massara.

Per oggi era previsto un incontro fra l’ex dirigente della Roma e Maldini in sede, ma non c’è stato, come riportato da ‘Sky Sport’. Vero è che Milano è una città grande, quindi il summit potrebbe esserci stato in un altro posto. In ogni caso, sembrano esserci pochi dubbi sul suo arrivo al Milan: la società lo ha individuato come il profilo migliore per avviare questo nuovo corso, un talent scout capace di scoprire tanti talenti e di rivenderli a cifre enormi. E’ successo al Palermo e alla Roma, sotto la stretta supervisione di Walter Sabatini, il suo maestro.

Pochi dubbi anche sulla scelta dell’allenatore. Tutte le direzioni vanno verso Marco Giampaolo, pronto a liberarsi dalla Sampdoria per accettare questo nuovo importante incarico. Si tratta della prima grande occasione per la sua carriera, dopo aver sfiorato la Juventus diversi anni fa e proprio il Milan nell’estate del 2016. Per Maldini è l’uomo giusto per rilanciare la squadra rossonera. Entro il week-end potrebbe essere ufficializzato.

CHI E’ FREDERIC MASSARA, L’ALLIEVO DI SABATINI: CARRIERA E TALENTI SCOPERTI

Redazione MilanLive.it

