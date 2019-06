Calciomercato Milan: smentite le voci sull’inserimento dei rossoneri per Barella, già promesso sposo dell’Inter.

Nicolò Barella ha conquistato la Serie A e ora anche la Nazionale. Contro Grecia e Bosnia ha giocato da titolare nel 4-3-3 di Roberto Mancini ed è pronto a diventare un perno di questo nuovo corso azzurro.

Da azzurro a nerazzurro è un attimo. Il centrocampista sardo è molto vicino all’Inter, stando alle ultime indiscrezioni. Stamattina si è parlato di un possibile inserimento del Milan, con Paolo Maldini pronto a chiedere uno sforzo a Elliott Management per ingaggiarlo dal Cagliari. Indiscrezione smentita poco fa da Gianluca Di Marzio, grande esperto di calciomercato. Stando al noto giornalista, il centrocampista avrebbe già dato la sua parola all’Inter e non sembra intenzionato a tornare sui suoi passi. Oggi avrebbe avuto un contatto telefonico con la società e con Antonio Conte per tranquillizzarli. Lui vuole soltanto il Biscione.

Difficile, quasi impossibile l’inserimento di altre società in questa trattativa. Barella sarà un nuovo giocatore dell’Inter, manca soltanto l’accordo definitivo fra Giuseppe Marotta e il Cagliari. Ma prima o poi si arriverà alla fumata bianca. Così il centrocampista potrà iniziare questa importante avventura in maglia interista e alla guida di Conte, un allenatore che può farlo diventare ancora più forte di quanto non lo sia già adesso. Un acquisto fondamentale per la società nerazzurra per rinforzare il proprio centrocampo, per il presente e per il futuro.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it