CALCIOMERCATO MILAN – Accelerata Milan sul fronte mercato. Perché ora ci sono i due elementi fondamentali per muoversi davvero: un budget e un direttore sportivo. Arriva la conferma anche dal Corriere della Sera: budget di circa 80 milioni per l’estate e Frederic Massara nuovo Ds.

Così il management rossonero è finalmente completo. Marco Giampaolo prenderà il posto vuoto lasciato da Gennaro Gattuso, Paolo Maldini subentra nel ruolo di Dt di Leonardo e Zvonimir Boban sarà invece Dg con un ruolo chiave anche in chiave di rappresentanza internazionale per la questione UEFA e non solo.

Calciomercato Milan, nel mirino anche Sensi e Mancini

E ora via ai vari blitz, anche perché la cifra stanziata da Elliott Management Corporation vige indipendentemente dal verdetto in merito al fair play finanziario e dalle eventuali cessioni. Così nelle ultime ore – conferma il CorSera – ci sono state due offensive importanti dalla società di Via Aldo Rossi. La prima per Niccolò Barella, attraverso una manovra di disturbo ai danni dell’Inter con una proposta da 35 milioni più bonus.

Parallelamente, Maldini ha anche incontrato Giuseppe Riso, agente di Stefano Sensi del Sassuolo e Gianluca Mancini dell’Atalanta. Per il primo si tratta di un discorso virtualmente già chiuso dall’ex Leonardo prima dell’addio, e ripreso dal neo direttore tecnico nelle ultime ore. Tutto pronto: considerando i 12 milioni che il Diavolo avrebbe dovuto incassare per il riscatto di Manuel Locatelli, alla fine sarà un affare di “soli” 15 milioni circa. Per il giocatore, invece, contratto di cinque anni e ingaggio da 1.8 milioni di euro. Per quanto riguarda il difensore centrale del club bergamasco, è un profilo che stuzzica ma non è considerato momentaneo in una rosa già ricca di difensori centrali, malgrado la partenza di Cristian Zapata. Solo nel caso in cui partisse Mateo Musacchio – aggiunge parallelamente La Gazzetta dello Sport – potrebbe aprirsi un discorso in merito. Anche perché da Bergamo, intanto, sembrerebbe esserci un’apertura

