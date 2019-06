Calciomercato Milan: Biglia ha ancora un anno di contratto a 3,5 milioni, i rossoneri vogliono cederlo.

Nell’attuale rosa del Milan, l’unico mediano a disposizione è Lucas Biglia. In questa stagione è stato condizionato dagli infortuni, poi l’exploit di Tiemoué Bakayoko gli ha tolto spazio. Ma è un elemento importante per esperienza e leadership.

In un Milan che punta a profili giovani e futuribili, uno come l’argentino c’entra poco o nulla. Soprattutto per un motivo: l’ingaggio. Come scrive la ‘Gazzetta dello Sport’, l’ex Lazio guadagna 3,5 milioni e ha ancora un anno di contratto (è in scadenza a giugno 2020). I rossoneri vorrebbero liberarsene, così da risparmiare un altro stipendio molto alto dopo quello di Riccardo Montolivo, Bakayoko e gli altri. L’agente ha ribadito in più occasioni che la volontà è di rimanere, ma le offerte non gli mancano.

Per Biglia c’è stato un interessamento di club francesi. Il Marsiglia aveva chiesto informazione nei mesi scorsi. Piace anche in Sudamerica, dove ha tanti estimatori. Il Milan vuole cederlo quest’estate così da ottenere anche un incasso, visto che dal prossimo anno si libererà a zero. Costò quasi 20 milioni dalla Lazio, oggi quella cifra si è ridotta di molto. Molto però dipende anche dalle mosse in entrata dei rossoneri. Come detto, il centrocampo è un reparto che va ricostruito. Servono almeno due, se non tre innesti. Prima di darlo via, c’è bisogno di trovare delle alternative sul calciomercato.

IL GIORNALE – MILAN, SOGNO TORREIRA PER IL CENTROCAMPO

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it