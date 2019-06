Calciomercato Milan: Torreira è un pallino di Giampaolo ed è il sogno dei rossoneri.

In attesa di novità sul fronte Stefano Sensi, il Milan ragiona anche sulle altre possibili mosse per il centrocampo. Con gli addii di Tiemoué Bakayoko e degli altri in scadenza, servono almeno due innesti, se non addirittura tre.

In particolar modo, soprattutto in caso di uscita di Lucas Biglia (avanti con l’età e con un ingaggio molto alto), il ‘Diavolo’ avrà bisogno di un mediano, il classico metodista davanti alla difesa, ruolo fondamentale per il 4-3-1-2 di Marco Giampaolo. Sensi può ricoprire quel ruolo, ma quest’anno al Sassuolo è cresciuto molto da mezzala (ha fatto anche il trequartista in alcune gare). Ecco perché Paolo Maldini potrebbe andare a caccia di un centrocampista centrale, magari sotto consiglio prezioso di Zvonimir Boban. Ieri è spuntato fuori il nome di Lucas Torreira, oggi in forza all’Arsenal. Un nome che mette d’accordo tutti.

Milan, conferme su Torreira

L’edizione odierna de ‘Il Giornale’ conferma questa indiscrezione. Il sogno per il centrocampo è proprio l’uruguaiano, uno dei migliori della stagione dei ‘Gunners’. Messosi in luce nel Pescara, passò alla Sampdoria nel 2016 ed è lì che è esploso, proprio sotto la guida di Giampaolo. L’estate scorsa l’Arsenal decise di acquistarlo per una cifra intorno ai 35 milioni e si è rivelato uno dei migliori. Un giocatore dalle qualità molto importanti perché dà qualità alla manovra ma anche quantità. Ha un senso della posizione incredibile e questo gli permette di capire in anticipo le giocate degli altri. Ecco perché in fase di interdizione era uno dei più bravi del nostro campionato e si è ripetuto anche in Premier League. Per il Milan sarebbe un acquisto top, ma difficilmente l’Arsenal lo lascerà andare, soprattutto a cifre accessibili. Se lo scorso anno è costato 35 milioni, oggi ne vale almeno 40, se non di più. Prezzo impossibile per la società di via Aldo Rossi, che però valuterà ogni mossa.

