CALCIOMERCATO MILAN – Parallelamente all’inserimento per Niccolò Barella, il Milan riprende anche un discorso messo in stand-by dopo l’addio di Leonardo: quello relativo a Stefano Sensi. Del resto, con gli addii di Tiémoué Bakayoko, Riccardo Montolivo, Andrea Bertolacci e José Mauri, serviranno più rinforzi in mediana per colmare la carenza matematica.

Così Paolo Maldini – rivela La Gazzetta dello Sport – ha incontrato ieri in sede Giuseppe Riso, agente del centrocampista del Sassuolo, per riaprire la trattativa. Non ci sono state grosse difficoltà, poiché tutto già impostato: acquisto a titolo definitivo e contratto di cinque anni. Queste le basi.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sul calciomercato Milan, CLICCA QUI <<

Calciomercato Milan, le cifre dell’affare Sensi

Un assist per tale operazione arriverà dall’ex rossonero Manuel Locatelli, per il quale scatterà il rinnovo automatico da parte del club emiliano. Considerando i 12 milioni che la società dovrà incassare per tale operazione, ci sarà un maxi risparmio per Elliott Management Corporation per quanto riguarda il centrocampista di Urbino. Come rivela il quotidiano, i club devono mettersi d’accordo solo sulla cifra finale: il Diavolo è fermo a 15 milioni, mentre la richiesta neroverde supera i venti. Tenendo conto del credito di cui il Milan appunto vanta per Locatelli, di fatto è come se la società offrisse 27 milioni di euro e il presidente Giorgio Squinzi ne chiedesse circa 34.

Al di là di questo piccolo intoppo – e tranne clamorosi colpi di scena – l’affare però si farà. E la volontà sia del giocatore che del club milanista di chiudere in fretta – rivela il quotidiano – potrebbe consentire un’accelerata importante nonostante il nodo in questione. Alla corte di Marco Giampaolo, Sensi prenderà il posto di Bakayoko in regia e partirà davanti a Lucas Biglia, di cui, in realtà, la dirigenza vorrebbe liberarsene considerando un solo anno di contratto con ingaggio da 3.5 milioni di euro. Il 23enne in arrivo risponde perfettamente all’identikit dell’obiettivo rossonero: giovane, a costi ancora accessibili, e con ottime possibilità di valorizzarsi ulteriormente.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it