CALCIOMERCATO MILAN – 80 milioni di euro: come riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, è questo il budget stanziato da Elliott Management Corporation per il prossimo mercato estivo.

Il tutto indipendentemente dalle cessioni e dalla decisione della UEFA. Ecco quindi che si spiega il blitz sorprendente per Niccolò Barella delle ultime ore, con i contatti avviati col mondo Cagliari direttamente da Paolo Maldini e Zvonimir Boban. Per quanto riguarda l’offerta alla società sarda, in questo caso sì che molto dipenderà dalle evoluzioni del fair play finanziario, poiché, con quella cifra definita, sono comunque diversi i ruoli da rinforzare.

Calciomercato Milan, sfida a Inter e PSG per Barella

Nel frattempo l’Inter prova a chiudere 50 milioni virtuali: 30 cash immediati e 20 riconosciuti attraverso una o più contropartite, ancora da definire. Per quanto riguarda il Diavolo, molto dipenderà pure dalle cessioni. Perché lo scenario cambierebbe notevolmente se a questa spinta della famiglia Singer si aggiungesse, per esempio, la cessione di Gianluigi Donnarumma o qualche altro big. Altrimenti anche la stessa società rossonera – rivela la rosea – potrebbe proporre giocatori nell’affare, tipo Diego Laxalt o Alessandro Plizzari.

Ma attenzione sempre al Paris Saint Germain sullo sfondo. Con l’ex rossonero Leonardo pronto al ritorno, la società transalpina è pronta a un rialzo importante per il classe 19996. L’ex Dt del Milan – rivela la GdS – del resto ha già annunciato all’amico Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, l’intenzione di vedersi al tavolo della trattativa con una proposta competitiva. In ogni caso il pallino rimane nelle mani dell’Inter, che conta sull’intesa di massima già raggiunta col giocatore, il quale è intrigato dalla prospettiva di entrare in un gruppo ambizioso e di lavorare con un allenatore come Antonio Conte che crede molto in lui. Ma il colpo di scena è dietro l’angolo: attenzione al Milan 2.0 di Elliott.

