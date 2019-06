CALCIOMERCATO MILAN – Milan-Cagliari, asse per Niccolò Barela e non solo. Secondo quanto infatti rivela il Corriere dello Sport oggi in edicola, oltre a chiedere informazioni per il centrocampista sardo, il Diavolo prova a muoversi d’anticipo anche per Alessio Cragno.

Al momento c’è abbondanza di portieri a Milanello considerando le presenze di Gianluigi Donnaruma, Pepe Reina, Antonio Donnarumma e Alessandro Plizzari, ma lo scenario, col mercato che entra nel vivo, potrebbe presto cambiare. Così la società si cautela, identificando nell’estremo difensore classe 94 il sostituto ideale.

Calciomercato Milan, tentazione Juventus per Reina

Come riferisce il quotidiano, ci sarebbe stata una vera e propria chiacchierata tra il Dt Paolo Maldini e Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, nella giornata di lunedì. E per l’occasione, oltre che per Barella, si è parlato anche di una possibile operazione riguardante il portiere di 24 anni. Il tutto perché il rischio perdere di Donnarumma è concreto. Le sirene del Paris Saint-Germain e Manchester United, infatti, continuano a risuonare per il talento di Castellammare di Stabia che potrebbe essere il grande sacrificato di Elliott Management Corporation.

L’approdo di Cragno – continua il quotidiano – potrebbe poi spingere Reina verso l’addio. Due i motivi: o l’ingaggio alto del 36enne, aggiunto alla spesa per il cagliaritano, indurrebbe la proprietà a trovare acquirenti per alleggerire le casse con Alessandro Plizzari promosso secondo, o potrebbe essere direttamente l’ex Napoli a optare per l’addio, poiché – riporta parallelamente Tuttosport – sta man mano rientrando nel mirino della Juventus dove è pronto ad approdare il suo maestro Maurizio Sarri, dove prenderebbe il posto del partente Mattia Perin. Infine c’è un terzo scenario che porterebbe al solo addio di Donnarumma: Reina neo titolare e Plizzari secondo. Senza ulteriori interventi in entrata per la porta milanista.

