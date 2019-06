Calciomercato Milan, il presidente dell’Empoli parla di Krunic: affare fatto.

La notizia a sorpresa della giornata è quella dell’accordo per il trasferimento di Rade Krunic dall’Empoli al Milan. Un’operazione da circa 8 milioni di euro.

Il 25enne centrocampista bosniaco ha disputato una buona stagione, nonostante la retrocessione della squadra toscana in Serie B. Sulle sue tracce c’erano anche altre società della Serie A e alcune estere. Oggi il club rossonero ha accelerato e chiuso l’affare. Tifosi un po’ divisi sull’arrivo del giocatore a Milanello. C’è chi è dubbioso sul suo acquisto e chi lo considera positivamente, visto che probabilmente sarà una riserva e a centrocampo servono anche quelle.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news di calciomercato Milan, LEGGI QUI.

Calciomercato Milan, affare Krunic: il presidente dell’Empoli conferma

Fabrizio Corsi nelle scorse ore ha confermato il passaggio di Krunic al Milan. In serata il presidente dell’Empoli è nuovamente intervenuto sull’argomento. E ai microfoni di Telelombardia ha dichiarato quanto segue: «Confermo che al 95% Krunic e Traorè andranno rispettivamente al Milan e alla Juventus. Rade è un grande atleta, può essere inarrestabile quando accelera anche contro avversari forti. Lo schiererei come mezzala sinistra, sul suo piede destro ha 10-12 gol. Sa muoversi bene senza palla. Altre 3-4 squadre lo hanno richiesto, l’agente non aveva menzionato il Milan. Oggi la trattativa si è chiusa e non vi dico chi ha trattato per il Milan. Il mio direttore è stato colpito dalla signorilità e dalla trasparenza della persona, però non posso dire la sua identità».

Il patron dell’Empoli non ha voluto fare il nome della persona con la quale ha concluso l’affare. Avrebbe potuto facilmente menzionare Paolo Maldini, ma potrebbe non essere stato lui ad occuparsene. Sarà stato Zvonimir Boban? Il croato è destinato ad approdare al Milan come dirigente e sembra che si stia già muovendo da giorni assieme a Maldini stesso. Nei prossimi giorni verrà fuori l’identità di colui che ha chiuso l’operazione con l’Empoli.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it