Calciomercato Milan, il presidente del Cagliari parla del futuro di Barella.

Nicolò Barella è destinato a lasciare il Cagliari nella prossima sessione estiva del calciomercato e l’Inter è in pole position. Nonostante il vantaggio del club nerazzurro, non c’è accorda accordo con quello sardo.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news di calciomercato Milan, LEGGI QUI.

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per commentare la situazione: “Barella ha molte richieste, tanti club lo vogliono. Dopo cinque anni al Cagliari è giusto che vada. L’Inter è molto interessata a Barella come altri club, ha fatto una proposta seria, stiamo valutando ma ora non ci soddisfa. Lui non ha accordi con alcuna società, così come non ne abbiamo noi”.

La valutazione del giocatore è di 50 milioni di euro. L’Inter vorrebbe uno sconto e sta cercando di limitare l’esborso di denaro offrendo delle contropartite. L’intesa non è stata ancora raggiunta e ciò permette anche ad altre società di tentare di inserirsi. In questi ultimi giorni si è parlato di un sondaggio da parte del Milan, che già con Leonardo aveva avviato dei contatti mesi fa. Pure il Paris Saint-Germain, dove proprio Leonardo sembra destinato a tornare a breve, si sarebbe interessato a Barella. Il talento del Cagliari ha come priorità l’Inter, che però dovrà prima accontentare il presidente Giulini.

#Cagliari Giulini esclusivo a @SkySport: “Barella ha molte richieste, tanti club lo vogliono. Dopo 5 anni al Cagliari è giusto che vada. L’Inter è molto interessata a Barella come altri club, ha fatto una proposta seria, stiamo valutando ma ora non ci soddisfa”. 🔵 #calciomercato pic.twitter.com/82glRasPr5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 12 giugno 2019

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it