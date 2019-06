Calciomercato Milan, Krunic è il primo colpo a sorpresa. Costerà 8 milioni di euro più bonus!



Il Milan ha messo a segno un colpo a sorpresa in queste ore. Si tratta di Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco il prossimo ottobre compirà 26 anni.

A riferirlo è Gianluca Di Marzio tramite il proprio sito. Il giornalista di Sky Sport è sicuro dell’acquisto fatto dal Milan. Nella giornata di ieri filtrava pessimismo intorno alla possibilità che il giocatore potesse vestire la maglia rossonera, ma nelle ultime ore si è giunti ad una conclusione dell’affare. Il Milan seguiva da tempo il calciatore, e pare che l’acquisto sia arrivato proprio in quanto Marco Giampaolo avrebbe dato il proprio benestare all’operazione.

Relativamente alle cifre dell’operazione, pare che i rossoneri abbiano pagato 8 milioni di euro più bonus all’Empoli per l’acquisto del cartellino. Nella giornata di ieri erano emerse voci in merito agli interessi di Genoa e Torino, con i primi che avevano offerto 4 milioni più bonus.

Il Milan ha strappato il giocatore per una cifra molto più alta, ammesso e non concesso che le cifre sopracitate fossero veritiere al 100%. Krunic, da quanto riportato da Di Marzio, dovrebbe firmare un contratto di 4 anni con il Milan una volta superate le consuete visite mediche.

Radu Krunic to AC Milan, here we go! Agreement reached with Empoli for the midfielder. He’ll be paid €6M with add ons. Tomorrow he’ll sign the contract. 🔴⚫️🇧🇦#milan #acmilan #transfers @skysport https://t.co/kBMGb79cOq

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 12 giugno 2019