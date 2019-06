Calciomercato Milan: l’agente Giuseppe Riso ha visto il Sassuolo stamattina per parlare di Sensi.

Il Milan fa sul serio per Stefano Sensi, individuato come rinforzo importante per il centrocampo. Ieri pomeriggio l’agente Giuseppe Riso ha incontrato Paolo Maldini in sede e si è parlato proprio di lui (più defilato il discorso su Gianluca Mancini).

‘Sky Sport’ ha dato gli ultimi aggiornamenti su questa possibile trattativa. Lo stesso Riso stamattina avrebbe avuto un incontro con Giovanni Carnevali, amministratore delegato e uomo calciomercato del Sassuolo. Pare si sia parlato proprio della possibile uscita di Sensi. Il Milan vuole capire quali sono i costi dell’operazione; se gli emiliani sono disposti a cederlo e soprattutto a quale cifra. L’Interesse è molto concreto, ma molto dipenderà dalle richieste dei neroverdi. Sensi è in scadenza a giugno 2020, quindi la cifra non può essere troppo alta.

In queste ultime ore si è parlato di una possibile offerta di 15 milioni più bonus, somma che il Milan può spendere senza problemi. Al giocatore sarebbe già stato proposto un contratto da 1,8 milioni per cinque anni. Ma la situazione va ancora definita: l’incontro di stamattina fra Riso e il Sassuolo può essere la chiave per un possibile via libera. Ma i tempi non sono brevi. Conferme anche sull’interesse per Dejan Lovren del Liverpool. Nel frattempo la società rossonera chiuderà per Frederic Massara, Zvonimir Boban e Marco Giampaolo.

