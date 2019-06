Dopo aver praticamente chiuso per Rade Krunic, il Milan non si ferma. In serata il giornalista Alfredo Pedullà su Sportitalia ha fornito ulteriori aggiornamenti sul calciomercato rossonero.

Infatti, per il centrocampo il club di via Aldo Rossi è piombato seriamente su Jordan Veretout. Adesso sarebbe addirittura in pole position per il gioiello della Fiorentina, accostato più volte anche al Napoli in queste settimane. Rimane sempre caldo pure il nome di Stefano Sensi del Sassuolo, dato che in mediana il Milan dovrà fare più operazioni per sistemare il reparto.

Inoltre la società rossonera avrebbe Mario Rui come obiettivo prioritario per rinforzare la fascia sinistra difensiva. Il portoghese lascerà Napoli e piace tanto a Marco Giampaolo, che lo ha allenato e valorizzato all’Empoli. Ci sono già stati dei contatti con il club campano e ci sarebbe la volontà di stringere. Si attendono novità nei prossimi giorni su questa pista. Senza dimenticare che il Milan ha in organico già tre terzini sinistri (Rodriguez, Laxalt e Strinic) e almeno due dovranno lasciare Milanello nella prossima sessione estiva del calciomercato. Un’alternativa a Mario Rui è Luca Pellegrini, giovane talento della Roma che nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Cagliari e che di recente ha disputato un buon Mondiale Under 20.

