Calciomercato Milan, l’agente di Castillejo avrà un confronto con la società.

Samuel Castillejo è tra i giocatori incerti di rimanere al Milan. Con l’arrivo di Marco Giampaolo e il probabile passaggio al modulo 4-3-1-2, sarebbe difficile collocare lo spagnolo.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news di calciomercato Milan, LEGGI QUI.

Infatti, l’ex Villarreal è un esterno offensivo e potrebbe essere adattato solamente come seconda punta nella prossima formazione rossonera. Normale che il giocatore si guardi attorno, alla ricerca magari di una squadra che possa metterlo al centro del proprio progetto tecnico-tattico.

Oggi il quotidiano Tuttosport rivela che Manuel Garcia Quilon, agente di Castillejo, incontrerà il Milan per parlare del futuro. Lo spagnolo classe 1995 è attualmente in vacanza in Grecia e attende novità dall’Italia. Dovessero arrivare proposte interessanti per lui e per il club rossonero, il trasferimento potrebbe concretizzarsi. Per adesso non risultano offerte, comunque. L’esterno offensivo 24enne non è stato impiegato con continuità come titolare da Gennaro Gattuso nell’ultima stagione. 4 gol e 4 assist in 40 presenze. L’ex Villarreal spesso è subentrato nei finali di partita. Solo 13 volte è partito dal primo minuto.

Visualizza questo post su Instagram Mykonos 🇬🇷 Un post condiviso da @samucastillejo (@samucastillejo) in data: 9 Giu 2019 alle ore 3:20 PDT

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it