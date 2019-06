Calciomercato Milan, preso Krunic dall’Empoli: primo colpo di Maldini e Boban.

Il Milan ha rotto gli indugi e ha messo a segno il primo colpo del proprio calciomercato estivo. Dall’Empoli arriva Rade Krunic, centrocampista di 25 anni che nell’ultimo campionato ha segnato 5 gol e realizzato 6 assist nelle 33 partite giocate.

Si tratta del primo acquisto concluso da Paolo Maldini e Zvonimir Boban, protagonisti di questa trattativa. Il nuovo corso rossonero è già iniziato, anche se si attendono i comunicati ufficiali riguardanti le diverse cariche dei dirigenti. Probabilmente si aspetta la firma Frederic Massara, che tra oggi e domani dovrebbe diventare il nuovo direttore sportivo.

Calciomercato Milan, preso Krunic dall’Empoli

Intanto ha firmato Krunic, contratto quadriennale per lui. All’Empoli vanno 8 milioni di euro più bonus. Un’operazione a basso costo nella speranza di aver puntato su un giocatore che possa dimostrarsi all’altezza del Milan. Più di qualche tifoso ha espresso dei dubbi, però c’è anche voglia di dare fiducia a Maldini e Boban. Inoltre il centrocampista bosniaco non dovrebbe essere un titolare della formazione tipo, ma un’alternativa per la mediana. Servono anche dei sostituti nel corso di una stagione fatta da tante partite.

La Gazzetta dello Sport spiega che l’accelerata per Krunic è arrivata proprio quanto il calciatore sembrava ad un passo dal Genoa. Al Milan lui piaceva da tempo, già da quando c’era Leonardo. Le società erano stata in contatto precedentemente alla chiusura avvenuta ieri. Il dialogo è poi proseguito anche dopo l’addio del brasiliano. Maldini ha condotto l’operazione, ma al suo fianco aveva Boban nell’incontro finale. Si tratta di un profilo gradito a Marco Giampaolo, che ha dato il proprio benestare all’affare. Il centrocampista classe 1993 può giocare sia da mezzala che da trequartista. Ha buone doti tecniche, velocità nelle gambe e abilità negli inserimenti in area avversaria. Può fare molto comodo.

