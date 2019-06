Calciomercato Milan, il Sassuolo propone uno scambio per Sensi.

Il Milan ha concluso l’acquisto di Rade Krunic dall’Empoli, ma non intende fermarsi. Infatti, Stefano Sensi rimane sempre nel mirino del club rossonero. Paolo Maldini spera di poter presto accelerare anche per lui.

Il talento del Sassuolo è stato seguito più volte nel corso dell’ultima stagione. Già Leonardo aveva avviato dei contatti per cercare di portarlo a Milanello. L’operazione non è semplice, dato che la società emiliana valuta il cartellino del giocatore 25 milioni di euro. Non sono pochi. Per questo le negoziazioni non sono ancora decollate. Si attendono comunque sviluppi nei prossimi giorni.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news di calciomercato Milan, LEGGI QUI.

Calciomercato Milan, il Sassuolo propone lo scambio Sensi-Cutrone

Tra martedì e mercoledì Giuseppe Riso, agente di Sensi, ha incontrato prima Paolo Maldini e poi Giovanni Carnevali. La Gazzetta dello Sport spiega che il Milan non va oltre un’offerta da 20 milioni di euro più bonus. Il club di Giorgio Squinzi non è troppo convinto da questi termini della trattativa e avrebbe fatto una proposta diversa, ovvero effettuare uno scambio di giocatori.

Il sogno del Sassuolo sarebbe Patrick Cutrone, centravanti che in rossonero è chiuso da Krzysztof Piatek. Con il probabile passaggio al 4-3-1-2, comunque potrebbe trovare maggiore spazio. In ogni caso la società neroverde non sarebbe affatto dispiaciuta di accogliere l’attaccante originario di Como nella propria squadra. Ma le valutazioni dei cartellini sono diverse, dato che Cutrone ha un prezzo più alto rispetto a Sensi. Altri giocatori del Milan che piacciono al Sassuolo sono Davide Calabria e Alessandro Plizzari. Vedremo se si svilupperà realmente una trattativa di scambio oppure se la dirigenza rossonera riuscirà a prendere il centrocampista neroverde diversamente.

Calciomercato Milan | Maldini-Boban, il primo colpo è Krunic: i dettagli dell’operazione

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it