Calciomercato Milan: l’agente di Suso e Calabria è in sede, si parlerà del futuro di entrambi.

Sono giorni caldissimi in casa Milan in tema calciomercato. Ormai siamo entrati nel vivo: Paolo Maldini e Zvonimir Boban hanno già piazzato il primo colpo, Rade Krunic, in attesa di Frederic Massara, che oggi può diventare il nuovo direttore sportivo.

Altra mattinata di lavoro e di incontri in via Aldo Rossi. Stando a quanto riportato da ‘Sky Sport’, è a Casa Milan in questi minuti Alessandro Lucci, l’agente di Davide Calabria e Jesus Suso. Molto probabilmente parlerà con Maldini del futuro di entrambi. Sul primo si ragiona sul rinnovo di contratto, inevitabile dopo un’altra stagione positiva e di crescita. Sul secondo ci sono molti dubbi sulla sua permanenza in rossonero. Ha una clausola rescissoria da 40 milioni, già considerata troppo alta dall’Atletico Madrid. E’ uno dei giocatori che ha mercato e che può servire alla società per far cassa. Tra l’altro nel 4-3-1-2 non c’è spazio per lui, che è un esterno puro e che da seconda punta non ha mai dato grandi soddisfazioni.

Redazione MilanLive.it

