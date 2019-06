Sono tanti gli ex calciatori del Milan che in questo periodo stanno occupando le panchine delle squadre italiane. Dopo aver visto Gennaro Gattuso guidare i rossoneri dal novembre 2017 fino a poche settimane fa, altri vecchi campioni milanisti sono pronti ad importanti avventure in panchina.

Secondo ciò che ha riportato oggi Sky Sport Alessandro Nesta appare vicino all’approdo al Frosinone. La squadra ciociara, dopo la retrocessione in B, sembra aver scelto l’ex difensore per ripartire e puntare ad una nuova promozione nella massima serie. Nesta, che viene invece dall’esperienza a Perugia, è in contatto con la dirigenza ed è pronto a prendere il posto di Marco Baroni.

Anche un altro vecchio nome forte rossonero è pronto ad iniziare una nuova esperienza da allenatore. Filippo Inzaghi, che ha anche guidato il Milan nella stagione 2014-2015, è dato come nome forte per la panchina del Benevento. La società campana ha dato il benservito a Christian Bucchi dopo la mancata promozione in A e potrebbe dare una nuova chance a ‘Super Pippo’, che vuole rilanciarsi dopo l’esonero subito a Bologna nell’ultima stagione. Si parla di un’offerta biennale per lo storico centravanti.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

