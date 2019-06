MILAN NEWS – Qualità, senso del gol e della posizione. Queste le caratteristiche base di Krzysztof Piatek, attaccante che il Milan si è accaparrato a gennaio scorso per 35 milioni di euro.

Un colpaccio importante, che è servito ai rossoneri per incrementare, almeno in parte, il bottino di reti stagionali da gennaio a giugno e anche in prospettiva per avere in rosa un attaccante giovane e di sicuro affidamento. Non a caso il nome di Piatek figura nella lista dei calciatori più costosi del momento.

Il CIES, noto osservatorio internazionale che si occupa di numeri, valori e statistiche del calcio mondiale, ha redatto oggi la TOP 100 dei giocatori più costosi del momento. Come detto Piatek è stato inserito in classifica al 44° posto, con un valore di mercato pari a 79,2 milioni di euro, più del doppio di quanto il Milan lo ha pagato sei mesi fa.

Un altro milanista nella suddetta lista, ovvero Gianluigi Donnarumma, occupa proprio la centesima posizione con un valore attuale di 61 milioni, in effetti pari a quanto il Milan lo valuta in vista del mercato estivo. Il calciatore che, secondo l’osservatorio, vale più al mondo è Kylian Mbappé del PSG con 252 milioni di euro, seguito da Mohamed Salah (219,6 milioni) e Raheem Sterling (207,8).

Keivan Karimi – redazione MilanLive.it

