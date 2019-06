News Milan: Matteo Gabbia, di rientro dal prestito alla Lucchese, potrebbe essere aggregato alla prima squadra.

L’Italia Under20 è uscita dal Mondiale soltanto in semifinale, sconfitta dall’Ucraina. Tanti giocatori si sono messi in mostra, su tutti Andrea Pinamonti e Alessandro Plizzari, portiere fenomeno di proprietà del Milan.

I rossoneri puntano molto su di lui per il futuro, tanto da avergli rinnovato il contratto fino al 2023 soltanto pochi mesi fa. Ma non è l’unico rossonero ad aver fatto dei progressi durante questo torneo. L’altro è Matteo Gabbia, difensore centrale con ottimo senso della posizione e soprattutto con piedi buoni. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’, potrebbe essere aggregato alla prima squadra di Marco Giampaolo, anche perché in difesa c’è una piccola emergenza al momento, in attesa di movimenti sul calciomercato.

In rosa attualmente ci sono soltanto tre difensori: Alessio Romagnoli, Matteo Musacchio e Mattia Caldara. Quest’ultimo rimarrà fuori per tutto il 2019. Quindi sono soltanto due le pedine a disposizione. Dal prestito rientrerà anche Simic, ma soprattutto Gabbia, che è quello più giovane e di maggior prospettiva. Il Milan potrebbe quindi inserirlo nella propria rosa nel frattempo, in attesa, come detto, di rinforzi inevitabili dal mercato.

Redazione MilanLive.it

