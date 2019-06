News Milan: Giampaolo ha pranzato con tutta la dirigenza rossonera.

Manca soltanto l’annuncio ufficiale: Marco Giampaolo è il nuovo allenatore del Milan. Per l’allenatore è pronto un biennale da 2 milioni a stagione con opzione per il terzo. Stesso stipendio di Gennaro Gattuso.

Oggi è stato formalizzato l’accordo, per domani è previsto il comunicato. Come scrive ‘Calciomercato.com’, il tecnico ha pranzato in compagnia di Paolo Maldini e Zvonimir Boban, il nuovo duo rossonero pronto a rilanciare il Milan. In attesa di Frederic Massara, scelto ormai come direttore sportivo. Più tardi li ha raggiunti anche l’amministratore delegato Ivan Gazidis. Giampaolo si è poi messo in viaggio nuovamente per Genova, dove domani firmerà la risoluzione con la Sampdoria e col presidente Massimo Ferrero. L’allenatore svuoterà l’armadietto e libererà l’ufficio, poi l’ufficialità col Milan.

Come vi raccontiamo ormai da settimane, Giampaolo è pronto a raccogliere l’eredità di Gattuso. Maldini lo ha scelto da tempo e ha ottenuto l’approvazione anche da tutti gli altri. Intanto il nuovo direttore tecnico rossonero, con l’aiuto di Boban, ha chiuso anche per il primo acquisto: si tratta di Rade Krunic, giocatore che Giampaolo conosce benissimo. Va a ripopolare un reparto che vede tante parte, fra il mancato riscatto di Bakayoko alle scadenze di contratto.

Redazione MilanLive.it

