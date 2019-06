Calciomercato Milan, tentativo per Manolas e sogno Torreira: le ultime news da Sky Sport.

Il Milan sta facendo un tentativo per Kostas Manolas, ha avuto contatti sia con la Roma che con Mino Raiola in queste ore. Lo rivela Gianluca Di Marzio durante lo speciale di calciomercato su Sky Sport.

Il club rossonero ha cercato di capire se c’è la possibilità di acquistare il difensore greco per una cifra inferiore rispetto a quella fissata dalla clausola rescissoria. Ma la Roma ha fatto sapere che per meno di 36 milioni di euro il giocatore non parte. Un’alternativa per la difesa del Milan è Dejan Lovren, in uscita dal Liverpool. L’interesse per l’esperto centrale croato viene confermato, anche se per adesso non è ancora decollata una trattativa concreta.

Per quanto concerne il centrocampo, il sogno è Lucas Torreira. Marco Giampaolo lo ha valorizzato nella Sampdoria e vorrebbe averlo nuovamente a disposizione, però strapparlo all’Arsenal è tutt’altro che semplice. I Gunners hanno investito 30 milioni nell’estate 2017 per acquistare il centrocampista uruguaiano e il suo valore non è affatto sceso nel frattempo. Anzi, anche in Premier League il giocatore ha fatto bene e dunque servirebbe un investimento importante per cercare di fargli lasciare Londra.

Redazione MilanLive.it

