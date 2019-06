CALCIOMERCATO MILAN – Plusvalenze. Sarà questa la parola d’ordine in casa Milan per quest’estate. Sia per alleggerire il fardello del fair play finanziario, sia per finanziare un mercato limitato ma che, comunque, dovrà in un modo o nell’altro rendere il Diavolo più forte.

Il primo della lista – riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola – è Suso. Probabilmente il più sacrificabile tra tutti, la cessione eventualmente meno dolorosa in assoluta rispetto a un addio di Gianluigi Donnarumma nel mirino di Paris Saint-Germain o Patrick Cutrone cercato dalla Fiorentina.

Calciomercato Milan, ieri l’agente di Suso in sede

Giunto in rossonero nel 2015 per pochi ‘spiccioli’, praticamente a parametro zero, e con una clausola rescissoria da 38 milioni di euro, si tratterebbe di una grossa plusvalenza per Elliott Management Corporation. E tutte le strade sembrerebbero propendere verso per la separazione. Se il primo motivo è economico, il secondo è tattico: nel 4-3-1-2 lo spagnolo è difficilmente collocabile, se non adattandosi come trequartista o seconda punta. Esperimenti però già falliti in passato. Sullo sfondo c’è l’Atlético Madrid, interessato, ma che prima deve disfarsi di Angel Correa e Vitolo e comunque non intendono mettere sul tavolo l’intero valore della clausola e punta a restare sotto i 30 milioni.

Alla base c’è anche il discorso del rinnovo di contratto, in scadenza tra 12 mesi, e arenatosi nei mesi scorsi per una maxi richiesta di ingaggio da parte del giocatore. Intanto proprio ieri – riferisce parallelamente La Gazzetta dello Sport – Paolo Maldini ha ricevuto in sede Alessandro Lucci, agente di Davide Calabria e soprattutto Suso. Difficile capire la piega che prenderà la questione – evidenzia proprio il quotidiano – ma di certo le parti si riaggiorneranno a breve. Nessun problema invece per Calabria: il Milan non solo non vuole privarsene, ma – riferisce il CorSport – è anche pronto un prolungamento fino al 2024 con ingaggio vicino ai 2 milioni di euro.

Redazione MilanLive.it

