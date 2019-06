News Milan, Leonardo torna al PSG: la notizia è ufficiale.

Quella di oggi è stata una giornata di annunci ufficiali. Prima quelli del Milan sul ruolo di Paolo Maldini e l’ingaggio di Zvonimir Boban, poi quelli del PSG sul divorzio da Antero Henrique e il ritorno di Leonardo.

Il questi minuti il Paris Saint Germain ha emesso il comunicato nel quale conferma di aver ripreso il brasiliano come nuovo direttore sportivo. Un ruolo che a Parigi aveva già ricoperto tra il 2011 e il 2013. Da giocatore aveva anche militato nella squadra parigina, prima di trasferirsi a Milano.

Ovviamente Leonardo è molto contento di tornare a lavorare nel PSG: «Sono davvero felice di tornare a Parigi Saint-Germain ancora una volta. Questo club è stato così importante per me nella mia carriera calcistica e nella mia vita. Ho avuto dei momenti davvero emozionanti sia come giocatore alla fine degli anni ’90 che, più recentemente, come direttore sportivo quando sono tornato nel 2011. Oggi, torno a Parigi pieno di energie per ricongiungermi a questo club che rispetto profondamente».

Da direttore sportivo, e dunque uomo-mercato, dovrà prendere giocatori funzionali al progetto tecnico-tattico di mister Thomas Tuchel. L’obiettivo della prossima stagione sarà quello di andare fino in fondo in Champions League. Il PSG da anni incassa delusioni nella massima competizione europea per club. Dopo aver detto addio al Milan da qualche settimana, il brasiliano è motivato per la nuova sfida.

Redazione MilanLive.it

