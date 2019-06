Vincenzo Montella, nonostante il cambio di proprietà in casa Fiorentina, è stato confermato allenatore.

La Fiorentina ha confermato Vincenzo Montella nel ruolo di allenatore. Nonostante il cambio di proprietà, con il passaggio dai Della Valle a Rocco Commisso, l’italo-americano ha deciso di continuare a puntare sull’ex Milan.

Montella è arrivato in viola dopo una stagione personale altamente deludente, con due esoneri storici in un’unica stagione prima con il Milan, poi con il Siviglia. Arrivato a Firenze dopo il clamoroso addio di Stefano Pioli, l’avventura toscana di Montella è stata tutt’altro che piacevole. La squadra nonostante sembrasse fuori da ogni problema, ha dovuto giocarsi la salvezza fino all’ultima giornata di campionato dove soltanto un’Empoli sfortunata contro l’Inter e una partita di dubbi ritmi contro il Genoa, ha permesso ai viola di mantenere la Serie A.

Oggi la Fiorentina ha annunciato la sua permanenza. Questo il commento del presidente Commisso: “Oggi pomeriggio ho incontrato Vincenzo e mi ha fatto davvero un’ottima impressione. L’ho trovato pieno di entusiasmo e voglia di mettersi subito al lavoro. Purtroppo l’esperienza finale della scorsa stagione è stata sfortunata per tanti fattori, molti non dipendenti da lui, con i calciatori che a un certo punto sembravano impauriti. Io ricordo perfettamente la Fiorentina di Montella nella sua prima esperienza in viola. Quella che veniva definita la Fiorentina-Olè era senza dubbio una delle squadre che esprimeva un livello di calcio tra i più spettacolari, non solo in Italia ma anche in Europa. Con il DS Pradè e Mister Montella, in pochi giorni, ben prima delle mie aspettative e a tempo di record, abbiamo definito la guida tecnico-sportiva. Inoltre, stiamo continuando a lavorare duramente su tutti gli altri aspetti per farci trovare pronti al via della nuova stagione e sicuramente prima dell’apertura del mercato il 1° luglio”.

Anche il diretto interessato, Vincenzo Montella, ha parlato: “Sono molto felice. Ho incontrato per la prima volta di persona Rocco Commisso e sono stato colpito dal suo entusiasmo oltre ogni aspettativa. Trasmette tanta positività e sono certo che riuscirà a contagiare tutti, squadra e tifosi. Sono molto contento di ritrovare come Direttore Sportivo Daniele Pradè, con cui ho lavorato duramente e in grande sinergia in passato, ottenendo risultati di livello. Non vedo l’ora di ricominciare la stagione e mettermi al lavoro per cercare di regalare alla nuova Proprietà e a Firenze le soddisfazioni che meritano”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

