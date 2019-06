MILAN NEWS – Avendo in programma molte trattative e appuntamenti di mercato, il Milan già in queste ore si sta muovendo con incontri di primo livello.

Come riportato da Gianlucadimarzio.com oggi è andato in scena un incontro a Casa Milan con Edoardo Crnjar, agente di mercato molto giovane ma già piuttosto rilevante nell’ambiente calcistico italiano ed internazionale.

Crnjar lavora a contatto con Federico Pastorello, altro notissimo agente Fifa; possibile che il meeting sia avvenuto come una sorta di aggiornamento sulle strategie di mercato e su alcuni assistiti di Crnjar, che si occupa di calciatori come Kwadwo Asamoah e Kevin Prince Boateng, ma soprattutto di rapporti tra club italiani e spagnoli. Per il Milan è un punto di riferimento e Paolo Maldini pare abbia voluto pianificare qualcosa di nuovo anche con lui.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

