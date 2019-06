News Milan, Calabria rinnoverà il proprio contratto: le ultime notizie.

Davide Calabria non è tra i giocatori destinati a lasciare il Milan. La dirigenza e Marco Giampaolo, prossimo allenatore rossonero, puntano su di lui per il futuro.

Ieri presso la sede di via Aldo Rossi si è presentato Alessandro Lucci, agente del terzino. Si è discusso del rinnovo di contratto del giocatore. L’attuale accordo scade a giugno 2022 e dato lo status da titolare di Calabria ci sarebbe l’intenzione di prolungarlo. Secondo quanto scritto oggi dal Corriere dello Sport, la nuova intesa potrebbe avere scadenza 2024 e permettere a Davide di avere un ingaggio da circa 2 milioni di euro netti annui.

Solo un’offerta shock potrebbe, eventualmente, far vacillare il Milan e il calciatore stesso. Tuttavia, non risultato proposte nonostante non manchino alcune manifestazioni di interesse soprattutto dalla Premier League. Calabria sotto la gestione di Gennaro Gattuso è diventato uno dei titolari della formazione rossonera, trovando quella continuità che prima gli era mancata. Purtroppo qualche infortunio continua a frenarlo. Infatti, proprio per dei problemi fisici non può disputare l’Europeo Under 21 con l’Italia guidata dal commissario tecnico Luigi Di Biagio. Ci teneva molto, ma la sfortuna a volte sembra un po’ perseguitarlo. Speriamo che la prossima stagione possa essere senza intoppi e che lo consacri definitivamente con la maglia del Milan.

Redazione MilanLive.it

