Milan, Giampaolo si libera: la Sampdoria ha l'accordo con Di Francesco.

Si avvicina la firma di Marco Giampaolo con il Milan. Ieri l’allenatore nato a Bellinzona ha incontrato Paolo Maldini, Zvonimir Boban, Frederic Massara e Ivan Gazidis per definire gli ultimi dettagli.

Secondo Sportmediaset, oggi può essere il giorno della risoluzione del contratto con la Sampdoria. Infatti, il club blucerchiato ha trovato l’accordo con Eusebio Di Francesco e dunque può liberare Giampaolo. Anche l’ex mister della Roma deve liberarsi dal contratto con la società capitolina, che però non intende fare ostruzionismo e favorirà la buona riuscita dell’operazione. Di Francesco firmerà un triennale da 1,8 milioni di euro annui con il club di Massimo Ferrero.

Per Giampaolo accordo col Milan da due anni più opzione per una terza stagione a 2 circa 2 milioni netti annui. Appena si sarà svincolato dalla Sampdoria, potrà finalmente firmare ed essere annunciato come nuovo allenatore rossonero. Difficile dire quale sarà il giorno esatto del comunicato. Comunque oggi dovrebbe essere emessa la nota inerente il ruolo di Paolo Maldini e l’ingaggio di Zvonimir Boban. Si attendono notizie da via Aldo Rossi nelle prossime ore.

