News Milan, martedì Krunic sosterrà le visite mediche a Milano.

Il Milan si è assicurato Rade Krunic, centrocampista classe 1993 prelevato dall’Empoli per circa 8 milioni di euro. Un giocatore che può essere utile nelle rotazioni di Marco Giampaolo in mediana.

Il bosniaco piaceva già a Leonardo e a Gennaro Gattuso, poi nonostante il loro addio c’è stato comunque l’affondo rossonero. Lui rappresenta il primo colpo di Paolo Maldini e Zvonimir Boban. Tra i tifosi un po’ di scetticismo sull’arrivo di Krunic, ma anche la consapevolezza che la dirigenza a centrocampo farà altri acquisti e dunque bisogna attendere. Poi si sa che l’unico giudice è il campo, quindi si spera che il giocatore possa fare bene.

Come spiegato oggi da La Gazzetta dello Sport, il bosniaco martedì sosterrà le visite mediche a Milano. Krunic possiede buone qualità tecniche e abilità di inserimento. Può essere una sorpresa della prossima stagione. Ad Empoli 5 gol e 6 assist in 33 presenze in campionato. Alla squadra rossonera serve gente in grado di dare maggiore apporto realizzativo e di assist. Il classe 1993 dovrà essere bravo a dimostrare di essere all’altezza di un club blasonato come il Milan. La società crede in lui e anche Giampaolo.

Redazione MilanLive.it

