CALCIOMERCATO MILAN – Tra i tanti nomi che circolano in orbita Milan come possibili rinforzi per la prossima stagione c’è anche quello di un centrocampista che fa del dinamismo e della corsa le proprie armi migliori.

Si tratta di Dennis Praet, calciatore della Sampdoria che viene da due eccellenti stagioni in maglia blucerchiata. Il talento belga, cresciuto nel prestigioso vivaio dell’Anderlecht, è stato indicato come un possibile acquisto ideale del nuovo Milan, in particolare dopo la certezza che sarà Marco Giampaolo a guidare i rossoneri nella prossima stagione sportiva.

Calciomercato Milan, l’agente di Praet ‘apre’ alla soluzione rossonera

Per cercare di fare chiarezza su un’eventuale trattativa per Praet, il portale Calciomercato.com ha intervistato il suo agente Martin Riha proprio riguardo al futuro del centrocampista, che oltre al Milan vanta una sfilza di squadre italiane ed estere sulle proprie tracce.

Il procuratore non ha nascosto il feeling tattico con Giampaolo e il fatto che quest’ultimo sarà il nuovo allenatore del Milan potrebbe influire sul futuro del suo assistito: “Tutti sanno cosa pensa Giampaolo di Dennis. Per il momento non posso dire altro. Il Milan è un brand importante, ha un grande nome. Ma altri club anche fuori dall’Italia hanno manifestato un certo interesse. Dennis è un giocatore completo e pronto per passare in un top club. Il suo futuro si deciderà nel giro di poche settimane, gli interessamenti ci sono”.

Dunque parole tenui ma comunque importanti quelle dell’agente di Praet, che evidentemente sposerebbe volentieri la causa milanista. Molto però dipenderà dall’accordo tra Milan e Sampdoria, club che ne detiene il cartellino e che valuta non meno di 30 milioni di euro il proprio calciatore.

