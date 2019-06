CALCIOMERCATO MILAN – Ieri è stata la giornata delle ufficialità all’interno del management del Milan, completato dalla conferma di Paolo Maldini e dall’arrivo di Zvonimir Boban.

Da oggi invece il club rossonero si concentrerà su quello che è il tema sempre caldissimo nel periodo estivo, ovvero il calciomercato in entrata. Sono note le difficoltà e soprattutto le eventuali limitazioni del club stesso, che attende ancora le sanzioni dalla UEFA per quanto riguarda il mancato rispetto del Fair Play Finanziario, ma il Milan ha fatto sapere comunque di avere strategie importanti e di primo piano per rinforzare la rosa.

Calciomercato Milan, i rossoneri puntano forte su Torreira

Oggi la Gazzetta dello Sport appare piuttosto sicura su una pista di mercato che potrebbe infiammare le cronache Milan delle prossime settimane. I rossoneri sarebbero pronti all’assalto a Lucas Torreira, centrocampista uruguayano dell’Arsenal. Questo calciatore, dotato di tecnica eccellente e di ottima visione di gioco, rappresenta il rinforzo ideale per la linea mediana: Marco Giampaolo lo conosce bene, avendolo allenato alla Sampdoria dal 2016 al 2018 facendolo diventare il perno centrale del suo gioco.

I costi dell’eventuale operazione sono alti: lo scorso anno i ‘Gunners’ lo hanno pagato circa 30 milioni dalla Samp e oggi viene valutato almeno 40 milioni di euro. Ma la pista è tutt’altro che impraticabile, visto che Torreira ha fatto capire giorni fa di non trovarsi a suo agio a Londra: “L’Inghilterra? Non so se ci sono molte cose che mi piacciono. Me la passavo meglio in Italia. Mi è costato molto imparare la lingua e poi c’è il tempo, sempre nuvoloso”. Inoltre la sua compagna è nativa di Genova e non le dispiacerebbe tornare nel suo paese natio.

Tutti indizi che il Milan potrebbe cogliere al più presto, anche se l’affare non è semplice. Sullo sfondo restano vive le alternative che portano a Stefano Sensi del Sassuolo e Jordan Veretout della Fiorentina, ma ad oggi è Torreira il sogno del cassetto per il centrocampo.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

